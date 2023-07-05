Фильм с Гурченко обожают за границей: удивитесь, но «Карнавальная ночь» ни при чем
На этой ленте выросло не одно поколение иностранцев.
Людмила Гурченко снялась во многих советских кинохитах. Пожалуй, самой известной ее работой считается роль Леночки из «Карнавальной ночи». Однако за рубежом огромным успехом пользуется совсем другой хит с участием Людмилы Марковны.
Речь идет о музыкальной картине «Мама», снятой по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Ленту Элизабеты Бостан каждый год показывают по норвежскому телевидению в новогодние праздники. Эта традиция зародилась еще в начале 80-х и существует до сих пор. Так фильм-сказка «Мама» стал неотъемлемым атрибутом праздника. Кстати, в Норвегии картина называется по-другому — «Rock’n’Roll Wolf», что переводится как «рок-н-ролльный волк».
Этот фильм уже на момент выхода тогда выбивался из ряда других советских лент. Работа примечательна необычными костюмами, роковым звучанием и специфической атмосферой. По мнению поклонников сказки, «Мама» по стилю напоминает бродвейские постановки, а не советское кино. Поэтому картина и нашла такой отклик у иностранного зрителя.