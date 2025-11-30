Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Россияне от картины тоже не в восторге. Мягко говоря.

10 лет без Эльдара Рязанова — повод вспомнить не только шедевры, но и спорные работы. «Карнавальная ночь 2» (2007) должна была стать тёплым ностальгическим продолжением классики, а стала объектом жёсткой критики: 2,2 из 10 на IMDb и 2,7 на «Кинопоиске».

В чём же проблема?

Во-первых, сюжет про ОМОН и метели выглядел архаично в 2000‑х. Шутки про «кредитоспособность» казались плоскими, а музыкальные номера — дешёвой копией оригинала, жалуются в обзорах.

Во-вторых, невозможно не вспоминать первую часть. Там была тонкая сатира и живой юмор. Здесь — хаотичный телеконцерт: песни под деревянные ложки, пьяный танец под Майкла Джексона и псевдофилософские «умные» цитаты вроде «Счастье — это отсутствие несчастий» (в финале от самого Рязанова).

Да что там, даже Чурикова, Басилашвили, Безруков и другие звёзды выглядели неуместно в шаблонных ролях: «злой богач», «мрачные полицейские», «глупые гости».

Безусловно, первая «Карнавальная ночь» — символ эпохи. Вторая не предложила ничего нового: ни остроты, ни актуальности, ни хотя бы достойного юмора. Как вульгарно, но емко написал один из зрителей:

«Это как выйти из тёплой бани в холодный уличный сортир».

Итог: попытка воскресить магию прошлого обернулась разочарованием. Фильм не просто не дотянул до оригинала — он, по мнению многих, испортил о нём воспоминания. Но это тоже часть наследия Рязанова: даже у гениев бывают промахи.

Ранее мы также писали: Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву