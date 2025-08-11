Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

11 августа 2025 07:00
Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

Реальность была не менее драматичной, но создатели зачем-то все перевернули.

Фильм «Роднина» — не просто романтика про фигурное катание, а настоящая история становления чемпионки. На «Кинопоиске» у картины хороший рейтинг — 8,3, но отзывы зрителей получились довольно противоречивыми.

Почему? Потому что создатели часто отходили от реальных событий и приправляли историю сомнительной драмой.

Тренер и чемпионка

В фильме: Жук — строгий и холодный тренер, который отталкивает Роднину прямо на ее свадьбе (ревность?), грубит ей и уходит. После этого появляется Тарасова, которая помогает Ирине подготовиться к Олимпиаде, хотя сама фигуристка не слишком вдохновлена тренировками.

В жизни: Жук был сложным и фанатичным тренером, и романтики между ними не было. Расставание с Жуком инициировала сама Роднина из-за чрезмерных нагрузок и того, что тренер больше интересовался другими парами. С Тарасовой она работала задолго до свадьбы — и за шесть лет до Олимпиады.

Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

Стекло и политические интриги

В фильме: На чемпионате Европы в Гармиш-Партенкирхене конкуренты подсыпают Родниной стекло в ботинок, на ЧМ в Братиславе отключают музыку, а на Олимпиаде-1980 ее встречают протесты и политический прессинг.

В жизни: Стекло действительно подсыпали, но на чемпионате СССР, а не за границей. В Гармиш-Партенкирхене трибуны, наоборот, поддерживали пару, так как спортсмены были очень юны.

Музыка на одном из соревнований выключалась, но это было скорее технической проблемой без явной политической подоплеки.

Олимпийская разминка в Лейк-Плэсиде

В фильме: Роднина колеблется выйти на лед, но Жук мотивирует ее речью о долге, после чего она и Зайцев начинают нервную дуэль с американскими соперниками. Поверженные и расстроенные — они снимаются с турнира.

В жизни: Роднина не планировала отказываться от соревнований. Противостояние с американцами было менее драматичным — говорят, соперники просто психологически сдались, упав пять раз на разминке. А Жук на Олимпиаде был занят своими учениками, а не поддержкой Родниной. Его вклад в победу преувеличили.

Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

Заметные расхождения с биографией зрители, конечно, заметили. И остались недовольны.

Отрывок в конце фильма с реальными кадрами победы Родниной был эмоциональнее, чем большая часть фильма, — сетуют рецензенты.

Ранее мы писали: «Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада

Фото: Кадры из фильма «Роднина» (2024)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему «Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему Читать дальше 12 августа 2025
Не украли, а вдохновились: авторы одного из главных свежих российских блокбастеров не скрывают — «подсмотрели» у Нолана (и собрали 2 млрд) Не украли, а вдохновились: авторы одного из главных свежих российских блокбастеров не скрывают — «подсмотрели» у Нолана (и собрали 2 млрд) Читать дальше 10 августа 2025
«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять «Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять Читать дальше 10 августа 2025
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик) Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик) Читать дальше 12 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно Читать дальше 12 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Читать дальше 12 августа 2025
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше