Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем

Реальность была не менее драматичной, но создатели зачем-то все перевернули.

Фильм «Роднина» — не просто романтика про фигурное катание, а настоящая история становления чемпионки. На «Кинопоиске» у картины хороший рейтинг — 8,3, но отзывы зрителей получились довольно противоречивыми.

Почему? Потому что создатели часто отходили от реальных событий и приправляли историю сомнительной драмой.

Тренер и чемпионка

В фильме: Жук — строгий и холодный тренер, который отталкивает Роднину прямо на ее свадьбе (ревность?), грубит ей и уходит. После этого появляется Тарасова, которая помогает Ирине подготовиться к Олимпиаде, хотя сама фигуристка не слишком вдохновлена тренировками.

В жизни: Жук был сложным и фанатичным тренером, и романтики между ними не было. Расставание с Жуком инициировала сама Роднина из-за чрезмерных нагрузок и того, что тренер больше интересовался другими парами. С Тарасовой она работала задолго до свадьбы — и за шесть лет до Олимпиады.

Стекло и политические интриги

В фильме: На чемпионате Европы в Гармиш-Партенкирхене конкуренты подсыпают Родниной стекло в ботинок, на ЧМ в Братиславе отключают музыку, а на Олимпиаде-1980 ее встречают протесты и политический прессинг.

В жизни: Стекло действительно подсыпали, но на чемпионате СССР, а не за границей. В Гармиш-Партенкирхене трибуны, наоборот, поддерживали пару, так как спортсмены были очень юны.

Музыка на одном из соревнований выключалась, но это было скорее технической проблемой без явной политической подоплеки.

Олимпийская разминка в Лейк-Плэсиде

В фильме: Роднина колеблется выйти на лед, но Жук мотивирует ее речью о долге, после чего она и Зайцев начинают нервную дуэль с американскими соперниками. Поверженные и расстроенные — они снимаются с турнира.

В жизни: Роднина не планировала отказываться от соревнований. Противостояние с американцами было менее драматичным — говорят, соперники просто психологически сдались, упав пять раз на разминке. А Жук на Олимпиаде был занят своими учениками, а не поддержкой Родниной. Его вклад в победу преувеличили.

Заметные расхождения с биографией зрители, конечно, заметили. И остались недовольны.

Отрывок в конце фильма с реальными кадрами победы Родниной был эмоциональнее, чем большая часть фильма, — сетуют рецензенты.

