Фильм отца Бодрова обожают за границей: такого успеха «Брату» не достичь

Фильмы «Брат» и «Брат-2» с Сергеем Бодровым остаются одними из любимых картин россиян. Дилогия Алексея Балабанова известна и за рубежом, однако иностранная публика не жалует эти работы. А вот лента Сергея Бодрова-старшего «Монгол» покорила сердца западных зрителей.

Сюжет рассказывает о мальчике по имени Темуджин, который вырастает в Чингисхана, легендарного завоевателя и героя монгольского эпоса. Эпичный исторический блокбастер собрал за рубежом свыше 20 миллионов долларов, причем особый ажиотаж фильм вызвал во Франции и США. Также «Монгол» получил номинацию на «Оскар», но на финишной прямой ленту обошла австрийская работа «Фальшивомонетчики».

А вот «Брата» за границей не любят. Иностранцам не понравился саундтрек от рок-группы «Наутилус Помпилиус», которая звучала слишком навязчиво. Много негативных комментариев собрала и Света, подруга главного героя. Зрители не поняли, что Данила вообще нашел в этой «серой» женщине. Иностранцы отметили, что режиссер пытался красиво нарушить законы кинематографа, но нового «Криминального чтива» у него не получилось.