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Фильм о дамах легкого поведения: вы и не помните первую роль Раневской (фото)

26 октября 2023 06:30
Фильм о дамах легкого поведения: вы и не помните первую роль Раневской (фото)

После премьеры клялась покончить с кино.

Советский кинематограф долго дожидался Фаину Раневскую. До сорока лет актриса обитала преимущественно в театре. Первый фильм с ее участием вышел в 1934 году, и сегодня о нем мало кто помнит.

Это была экранизация повести Ги де Мопассана «Пышка». Картина рассказывала о дамах легкого поведения. Знаменитость воплотила в ней госпожу Луазо. И поклялась после этого больше никогда не сниматься.

От работы на съемочной площадке артистка открестилась по двум причинам. Во-первых, потому что на съемках сильно замерзла. В те годы в необустроенных павильонах «Мосфильма» было слишком холодно. А во-вторых, не хотела, чтобы ее показывали крупным планом.

Фаина Георгиевна считала себя уродливой, да и о собственном творчестве придерживалась невысокого мнения.

«Заплыв в унитазе стилем баттерфляй», — такую оценку она дала однажды своей актерской деятельности.

Фильм о дамах легкого поведения: вы и не помните первую роль Раневской (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Пышка» (1934)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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