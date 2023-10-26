Фильм о дамах легкого поведения: вы и не помните первую роль Раневской (фото)

Советский кинематограф долго дожидался Фаину Раневскую. До сорока лет актриса обитала преимущественно в театре. Первый фильм с ее участием вышел в 1934 году, и сегодня о нем мало кто помнит.

Это была экранизация повести Ги де Мопассана «Пышка». Картина рассказывала о дамах легкого поведения. Знаменитость воплотила в ней госпожу Луазо. И поклялась после этого больше никогда не сниматься.

От работы на съемочной площадке артистка открестилась по двум причинам. Во-первых, потому что на съемках сильно замерзла. В те годы в необустроенных павильонах «Мосфильма» было слишком холодно. А во-вторых, не хотела, чтобы ее показывали крупным планом.

Фаина Георгиевна считала себя уродливой, да и о собственном творчестве придерживалась невысокого мнения.