«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Есть общепринятая аксиома: первоисточник всегда лучше адаптации. Но советский кинематограф — мастер по созданию гениальных исключений. История ленинградской эскортницы Тани Зайцевой в «Интердевочке» — как раз тот случай, когда режиссерский гений выстроил из крепкой, но плоской повести многослойную человеческую трагедию.

Владимир Кунин написал острый для своего времени текст, но Петр Тодоровский увидел в нем не анекдот, а исповедь — и снял фильм, который бьет точно в нерв даже сегодня.

Парадокс в том, что сам Кунин остался фильмом недоволен, скептически называя ленту «слащавой». А зрители голосовали за нее рублем и слезами, сделав главным хитом 1990 года. В чем же секрет этого разрыва? Давайте разбираться.

Таня Зайцева: образцовый пирог с горькой начинкой

Если в книге Таня — это скорее собирательный образ «девушки по вызову» с уклоном в бытовуху (она и пироги с капустой печет, и за хозяйством прилежно следит), то в фильме Елена Яковлева создает совершенно иное существо. Ее героиня — это сгусток боли, надрыва и экзистенциальной потерянности.

Что поменяли: Убрали идеализацию «образцовой жены». Вместо этого показали осознанный саботаж Тани: побеги к дальнобойщику Вите, бары, алкоголь, истерики.

Это не бытовое свинство — это крик души, которая поняла, что сменила одну клетку на другую, пусть и позолоченную. Мечта оказалась самообманом, и это открытие сводит ее с ума.

Цена денег: пять дней против одной ночи

Одна из ключевых сцен — эпизод с японским клиентом, у которого Таня пытается получить 750 долларов для подлого отца.

Что поменяли: В книге она пять дней «честно отрабатывает» сумму. Рутина, работа как есть. В фильме японец, очарованный, дает деньги сразу, называя ее «лучшей женщиной». Но Таня все равно ложится с ним. Не из-за денег — из чувства долга и самоуничижения.

Это не профпригодность, а глубокий внутренний надлом: даже подарок она не может принять просто так, превращая его в оплату за себя.

Лёля: не внезапный финал, а постепенное падение

Судьба медсестры Лёли, возможно, самый яркий пример режиссерского переосмысления.

Что поменяли: В книге о ее «профессиональном выборе» мы узнаем лишь в последних строках. В фильме же ее трансформация показана визуально и постепенно: восхищенный взгляд на шубу в витрине, затем дерзкие фиолетовые лосины и вызывающий взгляд, и наконец — леденящее душу финальное «Я теперь как ты».

Своеобразное зеркало для Тани, которое показывает истинную цену ее «спасения» из СССР.

Гибель матери: одиночество как приговор

Сцена смерти Аллы Сергеевны в исполнении Инны Чуриковой — самая пронзительная и жесткая во всем фильме.

Что поменяли: В книге мать не одинока — за ней ухаживает тот самый хулиган Козлов, который даже пытается ее спасти. Тодоровский же обрубает последние нити, связывающие ее с миром.

Записка «Здесь живет мать прости…тки» на двери — это публичный приговор. Ее травят соседи. Ее смерть — не бытовая случайность, а закономерный итог пути, который выбрала для семьи ее дочь. Это в разы беспощаднее и сильнее.

Вместо эпилога: почему Тодоровский был прав

Кунин написал жесткую, но одномерную историю в духе «девочка ищет выход». Тодоровский же снял трагедию о цене иллюзий и о том, что из некоторых клеток нет выхода — потому что они прорастают внутри нас.

Каждое изменение — не произвол, а сознательное углубление драматургии, чтобы показать не «как это было», а «как это чувствовалось».

«В книге так и не нашла ответы на свои вопросы. И это — тот самый редкий случай, когда фильм намного лучше (даже сложнее) книги», — настаивает одна из читательниц с Irecommend.

Именно поэтому, пересматривая «Интердевочку» сегодня, мы плачем не над судьбой ночной бабочки из анекдота, а над крушением человека, который так и не смог принять свой подарок судьбы просто так. И в этом — главная победа режиссера.

