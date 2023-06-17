Фильм, который заставил иностранцев рыдать: для СССР это была комедия

Философская комедия «Осенний марафон» была представлена на больших экранах в конце 70-х. Фильм был тепло принят зрителями, которые оценили жизненность истории и ее юмор. При этом, как оказалось, иностранные зрители воспринимали картину Георгия Данелии совсем не как смешную.

Как признался английский переводчик Крэйг Эштон в своей книге «Извините, я иностранец», многие друзья советовали ему посмотреть «Осенний марафон», так как были уверены: история переводчика Андрея Бузыкина рассмешит его. И Эштон однажды решился включить фильм, но ни разу не улыбнулся, так как советская комедия значительно отличается от американской.

«Они остаются вместе и страдают. Все очень плохо. Но отказаться от плохого он не в силах. Это комедия», — описывает фильм Эштон.

В итоге ему удалось досмотреть фильм Данелии до конца. И он понял, что советские комедии наполнены метафорами и не так однозначны, как европейские или американские.