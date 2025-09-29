Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»

Меню
29 сентября 2025 17:38
Немного придется подождать.

Если верить самому Квентину Тарантино, лучший фильм 2010-х — вовсе не «Безумный Макс» или «Интерстеллар», а «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Да-да, история о том, как несколько ботаников в худи создали мировую социальную сеть, для мэтра оказалась круче любых перестрелок и погонь.

И вот теперь этот культовый фильм получает продолжение. Sony Pictures официально назначила дату премьеры сиквела — 9 октября 2026 года. Картина получила название «Социальный расчет» (The Social Reckoning).

Новый Цукерберг и сюжет

Правда, сразу стоит уточнить: это не прямой сиквел в стиле «где Цукерберг через 15 лет». Новая история сосредоточится на молодом инженере Фрэнсис Хоген и репортере Wall Street Journal Джеффе Хорвице, которые лезут в пекло — чтобы вскрыть охраняемые тайны соцсети и показать миру, как платформа ломает психику миллионов (а то и миллиардов) людей.

Режиссером и сценаристом стал Аарон Соркин — человек, чьи диалоги Тарантино лично называл одними из лучших в истории кино. Так что нас ждет не просто разоблачение, а острая словесная дуэль на уровне интеллектуального триллера.

Состав тоже вызывает интерес. Марк Цукерберг в новой версии — Джереми Стронг («Наследники»). И тут напрашивается сравнение с Джесси Айзенбергом, чья игра в первом фильме принесла ему номинацию на «Оскар».

Удастся ли Стронгу превзойти его — узнаем в кино. Также к касту присоединились Майки Мэдисон из «Аноры» и Джереми Аллен Уайт. Последний, по слухам, сыграет самого журналиста Хоровица.

Sony явно делает ставку на драму, которая снова заставит обсуждать Цукерберга и мир соцсетей. А Тарантино, скорее всего, будет аплодировать в первом ряду — ведь его любимый фильм получил шанс на вторую жизнь.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Социальная сеть» (2010 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
