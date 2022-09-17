Фильм, который обожали все, погубил Мэрилин Монро: на съемках «В джазе только девушки» с актрисой случилось страшное
Знаковая роль лишила ее многого.
Звезда Голливуда Мэрилин Монро долгие годы мечтала о ребенке, но не могла родить из-за эндометриоза. У актрисы было несколько выкидышей.
Во время съемок «В джазе только девушки» Монро была на раннем сроке беременности – актриса страшно переживала за своего будущего малыша и часто срывалась на членов съемочной группы.
Мэрилин Монро сильно поправилась, поэтому для некоторых сцен задействовали дублерш, а итоговую картинку исправляли на монтаже.
Из-за сильных переживаний Монро начала злоупотреблять таблетками и алкоголем – и беременность закончилась выкидышем.