Фильм, который обожали все, погубил Мэрилин Монро: на съемках «В джазе только девушки» с актрисой случилось страшное

Звезда Голливуда Мэрилин Монро долгие годы мечтала о ребенке, но не могла родить из-за эндометриоза. У актрисы было несколько выкидышей.

Во время съемок «В джазе только девушки» Монро была на раннем сроке беременности – актриса страшно переживала за своего будущего малыша и часто срывалась на членов съемочной группы.

Мэрилин Монро сильно поправилась, поэтому для некоторых сцен задействовали дублерш, а итоговую картинку исправляли на монтаже.

Из-за сильных переживаний Монро начала злоупотреблять таблетками и алкоголем – и беременность закончилась выкидышем.