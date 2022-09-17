Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм, который обожали все, погубил Мэрилин Монро: на съемках «В джазе только девушки» с актрисой случилось страшное

Фильм, который обожали все, погубил Мэрилин Монро: на съемках «В джазе только девушки» с актрисой случилось страшное

17 сентября 2022 21:45
Фильм, который обожали все, погубил Мэрилин Монро: на съемках «В джазе только девушки» с актрисой случилось страшное

Знаковая роль лишила ее многого.

Звезда Голливуда Мэрилин Монро долгие годы мечтала о ребенке, но не могла родить из-за эндометриоза. У актрисы было несколько выкидышей.

Во время съемок «В джазе только девушки» Монро была на раннем сроке беременности – актриса страшно переживала за своего будущего малыша и часто срывалась на членов съемочной группы.

Мэрилин Монро сильно поправилась, поэтому для некоторых сцен задействовали дублерш, а итоговую картинку исправляли на монтаже.

Из-за сильных переживаний Монро начала злоупотреблять таблетками и алкоголем – и беременность закончилась выкидышем.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video