Фильм «Интердевочка»: тест на знание советского кинематографа

Когда в 1989 году на советские экраны вышла двухсерийная картина Петра Тодоровского о представительницах древнейшей профессии, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В те годы проблема проституции всячески замалчивалась, и заговорить об этом вслух, тем более с широкого экрана, казалось удивительной смелостью. Несмотря на табуированность темы, “Интердевочка” стала главным хитом 1989 года - за год проката картину посмотрело более 41 миллиона человек. По слухам, зрители так стремились попасть на показы, что перед кинотеатрами заранее выстраивалась большая очередь за билетами. Для исполнительницы главной роли Елены Яковлевой “Интердевочка” стала звездным часом. Актрису начали узнавать на улице, что, правда, не всегда приносило ей радость. На счету Яковлевой было немало других ролей, которые казались ей более глубокими и достойными внимания, но зрители знали ее как “Интердевочку”. К счастью актрисы, впоследствии ей удалось избавиться от этого ярлыка.

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