Фильм «Большая жизнь» произвел фурор в СССР: почему продолжение запрещали на 12 лет

Картина «Большая жизнь» Леонида Лукова стал лидером проката 1940 года и народным хитом. Зрители с восторгом реагировали на историю шахтеров, помогающих строить страну и развивать промышленность. Однако второй фильм столкнулся с небывалой критикой как поклонников, так и властей страны.

Так, продолжение ленты Лукова рассказывало о судьбе все тех же героев, но в период Великой Отечественной войны. И, как были уверены цензоры, режиссер не уделил достаточно внимания героическому подвигу советских воинов на полях сражений, превратив все в шутку. Якобы в его интерпретации война закончилась уже в 1943 году, а Советский Союз не понес такого большого числа жертв.

И возмущение властей было настолько велико, что фильм получил разгромный отзыв от самого высокого руководства, который даже прозвучал на одном из собраний партии. И после этого «Большую жизнь» запретили на долгих 12 лет, а критики каждые несколько лет публиковали негативные отзывы о фильме.