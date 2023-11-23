Фильм «А зори здесь тихие» запрещали в СССР: все из-за сцены, которая сейчас не вызвала бы споры

Легендарная работа Станислава Ростоцкого едва не пошла коту под хвост. Современное кино насыщено откровенными эпизодами, но в советское время отношение к этому было иным. Лента режиссера «А зори здесь тихие» рисковала никогда не дойти до зрителя из-за одного пикантного момента.

Постановщику пришлось долго уговаривать актрис сняться обнаженными в бане. Этой сценой он хотел показать, как прекрасна женщина и что ее главное предназначение — любить и рожать детей. Артистки поддались на уговоры киношника, но после этого он столкнулся с проблемой посерьезнее.

Чиновники пришли в бешенство, увидев голые тела на экране. Они настаивали на том, чтобы «обнаженку» вырезали, но Ростоцкий уперся рогом. С большим трудом ему все-таки удалось убедить цензоров оставить все как есть. Вот только радость была недолгой.

Вскоре в Госкино мэтру объявили, что его детище показывать зрителям нельзя. Целых три месяца судьба картины оставалась нерешенной. А после Станислава Иосифовича снова вызвали и сказали, что из фильма нужно убрать момент, в котором главные героини загорают в чем мать родила на скале.

Именно из-за него выход проекта был запрещен. И в этот раз режиссер не стал спорить и согласился на строгие требования, которые сегодня никому бы и в голову не пришли.