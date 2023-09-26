Филькина грамота: Костомарова поймали на лжи с его «секретом на миллион»

Недавно Роман Костомаров сделал шокирующее признание. Олимпийский чемпион рассказал, как кричал от боли, когда ему ампутировали кисти рук и ступни. Зрителей такие откровения пробирали до мурашек: подобной участи не пожелаешь и злейшему врагу. Но очень скоро в его заявлении стали находить нестыковки.

Многие пользователи, знакомые с медицинскими нюансами этой истории, безапелляционно заявляют, что Костомаров обманул зрителей. На шоу Леры Кудрявцевой он рассказывал душещипательную историю, которая должна была произвести сенсацию.

Многие припомнили, что во время госпитализации у Романа стояла трахеостома — трубка для дыхания, которую ставят прямо в трахею.

Она не проходит через голосовые связки, поэтому кричать с ней совершенно невозможно, как и разговаривать. С этой трубкой люди не способны даже шептать. Поэтому слова фигуриста в Сети посчитали «фантазиями за деньги».