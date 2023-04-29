Филиппу в сестры годится: новая мачеха Киркорова повергла народ в шок (честное фото)

Недавно выяснилось, от кого Филипп Киркоров унаследовала свою невероятную способность эпатировать публику. Отец короля российской эстрады удивил общественность, когда вышел в свет с новой возлюбленной Олесей.

Спутница пожилого мужчины выглядит гораздо моложе. Но, несмотря на разницу в возрасте, она почти все свободное время проводит со своим избранником. Женщина следит, чтобы он принимал все необходимые лекарства, а его давление всегда оставалось в норме. К тому же она часто готовит для Киркорова-старшего, окружая его заботой и лаской.

Однако в счастье этой пары верится с трудом. Олеся скорее похожа на сестру Филиппа Бедросовича, чем на его мачеху. Особенно сильный контраст между женщиной и отцом известного певца был заметен в эфире передачи «Звезды сошлись». Зрителей шокировала разница в возрасте, и особенно сильно ее подчеркнул наряд барышни. Она пришла в студию в ярко-розовом пиджаке, и на фоне пожилого мужчины выглядела очень свежо.