Филиппу в сестры годится: новая мачеха Киркорова повергла народ в шок (честное фото)
Она не отходит от артиста ни на шаг.
Недавно выяснилось, от кого Филипп Киркоров унаследовала свою невероятную способность эпатировать публику. Отец короля российской эстрады удивил общественность, когда вышел в свет с новой возлюбленной Олесей.
Спутница пожилого мужчины выглядит гораздо моложе. Но, несмотря на разницу в возрасте, она почти все свободное время проводит со своим избранником. Женщина следит, чтобы он принимал все необходимые лекарства, а его давление всегда оставалось в норме. К тому же она часто готовит для Киркорова-старшего, окружая его заботой и лаской.
Однако в счастье этой пары верится с трудом. Олеся скорее похожа на сестру Филиппа Бедросовича, чем на его мачеху. Особенно сильный контраст между женщиной и отцом известного певца был заметен в эфире передачи «Звезды сошлись». Зрителей шокировала разница в возрасте, и особенно сильно ее подчеркнул наряд барышни. Она пришла в студию в ярко-розовом пиджаке, и на фоне пожилого мужчины выглядела очень свежо.