«Филипп и Алла снова вместе»: фото из особняка Преснякова наделало шума

Внук Примадонны решил удивить подписчиков кадром с необычного мероприятия. На фото, которым поделился Никита Пресняков в Сети, позировала яркая пара. Рядом с привлекательной блондинкой запечатлен улыбающийся брюнет в солнцезащитных очках. На мужчине были надеты кожаная куртка, полупрозрачная рубашка и пышный парик.

И фолловеры даже не сразу поняли, что на снимке из роскошного особняка оказались сам Пресняков и его жена Алена Краснова. Многие из комментаторов всерьез приняли их за другую известную пару, родственников певца.

«Подумал, что Филипп и Алла снова вместе», «Как жена на бабушку похожа», — отметили пользователи.

Краснова в столь ярком образе действительно напоминала Примадонну в лучшие годы на сцене благодаря объемной укладке и облегающему платью. Хотя в качестве референсов для костюмов пара использовала совсем других звезд — Памелу Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли. Сейчас Пресняков с супругой живет в США, поэтому и ориентируется на местных знаменитостей.