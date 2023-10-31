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«Филипп и Алла снова вместе»: фото из особняка Преснякова наделало шума

31 октября 2023 13:45
«Филипп и Алла снова вместе»: фото из особняка Преснякова наделало шума

Провокационный снимок многих ввел в заблуждение.

Внук Примадонны решил удивить подписчиков кадром с необычного мероприятия. На фото, которым поделился Никита Пресняков в Сети, позировала яркая пара. Рядом с привлекательной блондинкой запечатлен улыбающийся брюнет в солнцезащитных очках. На мужчине были надеты кожаная куртка, полупрозрачная рубашка и пышный парик.

И фолловеры даже не сразу поняли, что на снимке из роскошного особняка оказались сам Пресняков и его жена Алена Краснова. Многие из комментаторов всерьез приняли их за другую известную пару, родственников певца.

«Подумал, что Филипп и Алла снова вместе», «Как жена на бабушку похожа», — отметили пользователи.

Краснова в столь ярком образе действительно напоминала Примадонну в лучшие годы на сцене благодаря объемной укладке и облегающему платью. Хотя в качестве референсов для костюмов пара использовала совсем других звезд — Памелу Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли. Сейчас Пресняков с супругой живет в США, поэтому и ориентируется на местных знаменитостей.

«Филипп и Алла снова вместе»: фото из особняка Преснякова наделало шума
Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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