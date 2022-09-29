Фиктивный развод аукнулся: куда пропал первый муж Надежды Румянцевой

В 1956 году звезда «Девчат» Надежда Румянцева вышла замуж за однокурсника по ГИТИСу – актера Владимира Шурупова. Шурупов долго добивался внимания артистки: красиво ухаживал, писал ей стихи – и сердце Румянцевой растаяло. Развела влюбленных работа: Шурупову предложили место в Свердловском театре, а ехать вслед за мужем Надежды Румянцева не захотела – она активно снималась в кино.

«Мы договорились, что разведемся фиктивно, и он фиктивно женится на другой - почему-то неженатым туда нельзя было ехать. А через год, когда Володя вернется, мы снова будем вместе. Но жизнь рассудила иначе», – приводит слова актрисы «Экспресс-газета».

В итоге Шурупов женился на актрисе театра им. Моссовета Ирине Квитинской. В поздние годы Владимир Шурупов был очень религиозным человеком и коллекционировал иконы. Главной любовью в его жизни был театр. И умер актер прямо на сцене