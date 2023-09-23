Фиктивный муж не против: у Распутиной и Шепелева теперь общий малыш

Маша Распутина радуется прибавлению в семье. После общения с Дмитрием Шепелевым у нее дома появился новый обитатель. Гражданский муж артистки не против — он тоже рад очаровательному малышу.

Исполнительница стала гостьей нового шоу «В кругу друзей», посвященному домашним питомцам. Распутина рассказала ведущему, что ее семья два года назад понесла большую потерю. Скончался их любимый домашний питомец Чапа. Йоркширский терьер жил у артистки с 2007 года.

Для Маши потеря собаки стала большим ударом, как и для ее фиктивного супруга Виктора Захарова — пара так и не зарегистрировала отношения. К пушистому другу были привязаны все домочадцы, порой даже слишком. Чапу часто баловали вкусными угощениями, из-за чего он набрал лишний вес.

После этого рассказа Дмитрий Шепелев преподнес артистке свой сюрприз — симпатичную мальтийскую болонку.