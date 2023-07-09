Фигуру Жади из «Клона» зря считали идеальной: вот что скрывали от зрителей

Роковая Жади из «Клона» стала самой узнаваемой персоной из бразильских мыльных опер. Непокорная восточная красавица сразила наповал мужчин по всему миру. Однако не все знают, как «лепили» соблазнительный образ героини — правда разочарует многих.

По сюжету Жади в совершенстве владела искусством восточного танца. Возлюбленная Лукаса то и дело выплясывала в откровенных нарядах, демонстрируя свое роскошное тело и пластику.

Однако идеальные формы Жади — сплошная фикция. Пышный бюст Джованны Антонелли «лепили» из силиконовых накладок. Во время съемок пикантных эпизодов актриса надевала специальное белье с незаметными вставками.

«Сценаристам нужна была бомба, вот и напихали мне всякой дряни в бюстгальтер», — рассказывала Джованна.

Фикцией была и роскошная шевелюра Жади, восхищавшая каждого зрителя. Актрисе пришлось перекрасить волосы в темно-каштановый, но это было только начало. Каждый день ей делали укладку, чтобы прямые локоны Антонелли стали вьющимися. Кроме того, для объема в прическу ей вплетали накладные пряди.