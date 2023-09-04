Фигуристки Тутберидзе соблюдают особенный дресс-код: обычные люди этому не придают значения

Мир фигурного катания полон негласных правил, о которых не догадываются любители спорта. И распространяются эти законы не только на отношения внутри коллектива или, например, на подготовку к выступлениям, но и на дресс-код.

Как оказалось, Этери Тутберидзе внимательно следит за одеждой подопечных, даже когда они приходят на самую рядовую тренировку. По словам хореографа группы Даниила Глейхенгауза, фигуристки не могут заниматься в обычной футболке или брюках. Все предметы должны быть обтягивающими, чтобы не мешать прыжкам и другим элементам. И в то же время закрытыми, чтобы девушки не простудились во время тренировок.

«Главное правило к костюму — чтобы спортсмен выглядел элегантно», — признался хореограф в видео на YouTube-канале Тутберидзе.

Также он отметил, что разработка платьев для выступлений и соревнований начинается примерно за месяц. И в ней участвуют не только сами фигуристки, но и все участники группы, ведь платье — это важная часть программы.