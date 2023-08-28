Фигуристки этим болеют поголовно: Худайбердиева раскрыла правду о страшном недуге

Чемпионка России по танцам на льду раскрыла страшную правду о своем заболевании. Елизавета Худайбердиева уже много лет страдает от расстройства пищевого поведения. Булимия началась у фигуристки еще в 12 лет.

Из-за постоянного давления и необходимости поддерживать фигуру в идеальной форме звезда спорта стала избавляться от съеденного нездоровыми способами. Сейчас Елизавете 20 лет, и только с помощью мужа она смогла справиться со своей проблемой.

По словам Худайбердиевой, из-за болезни у нее постоянно были отеки, особенно на лице. Фанаты считали Лизу круглощекой девочкой и даже не подозревали, с какими проблемами она сталкивается каждый день.

Расстройства пищевого поведения не редкость среди спортсменок, а особенно фигуристок и гимнасток. Но рассказать о своих проблемах решаются лишь немногие. Елизавета отметила, что только муж Кирилл помог ей вернуть здоровое отношение к себе и своему телу.