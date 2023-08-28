Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фигуристки этим болеют поголовно: Худайбердиева раскрыла правду о страшном недуге

Фигуристки этим болеют поголовно: Худайбердиева раскрыла правду о страшном недуге

28 августа 2023 09:15
Фигуристки этим болеют поголовно: Худайбердиева раскрыла правду о страшном недуге

Супруг спас спортсменку от страшного недуга.

Чемпионка России по танцам на льду раскрыла страшную правду о своем заболевании. Елизавета Худайбердиева уже много лет страдает от расстройства пищевого поведения. Булимия началась у фигуристки еще в 12 лет.

Из-за постоянного давления и необходимости поддерживать фигуру в идеальной форме звезда спорта стала избавляться от съеденного нездоровыми способами. Сейчас Елизавете 20 лет, и только с помощью мужа она смогла справиться со своей проблемой.

По словам Худайбердиевой, из-за болезни у нее постоянно были отеки, особенно на лице. Фанаты считали Лизу круглощекой девочкой и даже не подозревали, с какими проблемами она сталкивается каждый день.

Расстройства пищевого поведения не редкость среди спортсменок, а особенно фигуристок и гимнасток. Но рассказать о своих проблемах решаются лишь немногие. Елизавета отметила, что только муж Кирилл помог ей вернуть здоровое отношение к себе и своему телу.

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше