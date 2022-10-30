Фигуристая и сексуальная: вы ахнете, узнав, как выглядит старшая дочь Ольги Картунковой из КВН

Комическая артистка Ольга Картункова прославилась благодаря ярким номерам в КВН, а также участию в многочисленных фильмах и сериалах. Но карьеру актриса всегда успешно совмещала с семьей. С 1997 года звезда замужем за Виталием Картунковым. У пары двое взрослых детей – сын Александр и дочь Виктория.

Виктории уже 23 года.

Девушка окончила Краснодарский государственный институт культуры с красным дипломом и пошла по стопам матери, став актрисой. Викторию Картункову можно видеть в таких сериалах, как «Два холма», «Евгенич» и «Дылды 3». Также девушка хорошо поет и часто выкладывает в соцсети видео с исполнением песен. Ольга Картункова не перестает восхищаться своей красивой и талантливой дочерью.