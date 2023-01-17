Фигуре позавидует каждый: Агата Муцениеце оголилась на публику (фото)

Агата Муцениеце по праву считается одной из самых ярких и привлекательных актрис российского кинематографа. Знаменитость может похвастаться не только миловидным личиком, но и стройным, подтянутым телом.

В своем Telegram-канале бывшая супруга Павла Прилучного опубликовала новое фото, сделанное во время отпуска. В кадре знаменитость позирует в купальнике, тем самым оголившись на публику.

«Вот так живешь и не знаешь, что у тебя спина накачанная», — подметила в подписи к снимку артистка. Интернет-пользователи поспешили обсудить увиденное. Многие засыпали Муцениеце комплиментами.

«Хочу такую фигуру. Ты бомбическая женщина», «Когда такая пятая точка, то на спину никто внимания и не обратит», «Красота неземная», — подчеркнули фанаты.

Были и такие, кто заметил, что фигура актрисы не подарок природы, а результат ее упорного труда. «Завидую вашему терпению. Постоянно тренироваться... Браво вашей самодисциплине», — гласит один из комментариев под постом звезды экрана.