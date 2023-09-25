Фигура всем на зависть: пикантный кадр с дочерью Кеосаяна и Хмельницкой оказался в Сети

Алена Хмельницкая не может налюбоваться своей красавицей-дочерью Александрой. И актрису можно понять. Интернет-пользователи пришли в восторг от яркой внешности звездной наследницы, увидев ее новое пикантное фото.

Артистка часто публикует снимки девушки в своих социальных сетях. Каждый год в день рождения Александры звезда поздравляет ее в личном блоге. Бывшая жена Тиграна Кеосаяна не перестает удивляться тому, какой мудрой становится их общая дочь.

О характере именинницы народу судить трудно, другое дело — ее внешние данные. На одном из снимков, которые попали в Сеть, Александра позирует с оголенным животом. И поклонники поразились стройной фигуре знойной брюнетки.

С такими данными восточная красавица легко покорила бы российское кино. И поначалу такие планы у Кеосаян действительно были. Но впоследствии она поняла, что музыка ей больше по душе. Александра прекрасно поет, в чем ее подписчики уже не раз могли убедиться.