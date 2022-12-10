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Фигура как у девочки: 48-летняя Алферова обнажилась и заставила россиянок завидовать

10 декабря 2022 13:00
Фигура как у девочки: 48-летняя Алферова обнажилась и заставила россиянок завидовать

Возраст – всего лишь цифра.

Актриса и телеведущая Ксения Алферова показала свою идеальную фигуру и вызвала шквал комплиментов от подписчиков. Многие пользователи восхитились такой безупречной физической формой.

Ксения впервые получила опыт в кинематографе еще в 1981 году на съемках фильма «Женщина в белом». Сегодня советской и российской артистке 48 лет. Она прекрасно выглядит и делится снимками из путешествий в социальных сетях. Женщина признается, что тяжело переносит серые городские будни и скучает по солнечным дням.

Так, фотография из отпуска на море передала летнюю атмосферу и зарядила подписчиков Ксении позитивом.

«Совершенная фигура!», «Ксюша, Вы — прелесть!» «Очень красивая женщина», — отметили интернет-пользователи в комментариях к снимку.

Фигура как у девочки: 48-летняя Алферова обнажилась и заставила россиянок завидовать
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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