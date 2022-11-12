Фигура как у 18-летней: вид оголившей прелести Орбакайте произвел фурор

Певице Кристине Орбакайте уже 51 год. Но артистка выглядит моложе своих лет благодаря эффективной работе косметологов, правильному питанию и спорту. В свои годы Орбакайте не стесняется выкладывать откровенные фото в купальнике. Один из таких снимков вызвал море эмоций у подписчиков исполнительницы.

«Натуральная и красивая без ботокса и без операции», «Это потрясающая дисциплина и гармония с собой», «Женщине 50 лет, а выглядит на 35, просто восхищаюсь», «Ну красотка же», — писали восхищенные поклонники.

Но нашлись те, кто раскритиковал худобу певицы и ее чрезмерную откровенность: