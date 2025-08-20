Меню
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил

20 августа 2025 19:32
Разве что опенинг стал лучше прежнего, но это даже ложкой меда в бочке дегтя не назвать.

Второй сезон «Необъятного океана» стартовал бодро, но очень быстро начал тонуть. И если первые эпизоды еще напоминали то самое аниме, которое полюбили миллионы зрителей (даже в России!) всей душой, то к середине сезона стало понятно: что-то пошло не так.

А когда в Сеть недавно утекли финальные серии, многие фанаты лишь развели руками — развязка только подтвердила опасения.

Шутки, которые перестали смешить

На Shikimori зрители не скрывают разочарования. Один из пользователей признается:

«Шутки те же, что и раньше, но теперь они работают все реже. Фейспалм я ловил чаще, чем смеялся».

Меньше шуток про алкоголь, больше «гэгов» и гримас — и все это на фоне какой-то общей усталости. Главная беда в том, что юмор не эволюционировал: вместо свежих решений зрителям подсовывают закадровый смех в духе телешоу.

Новые персонажи: потенциал, оставшийся за кадром

Новые персонажи тоже не спасают. Сестру Китахары показали как гения техники, но использовали ее максимум на одну серию. Сакурако получилась живее, но и ей уделили мало экранного времени.

В результате кажется, что авторы сами не знали, зачем вводили новых героев.

Проблемы с рисовкой: «Персонажи двигаются как PNG-картинки»

Фанаты на Reddit нашли и другой серьезный недостаток: анимация просела.

«Персонажи двигаются так, будто это PNG, которому разрешили слегка подергаться», — жалуется один из комментаторов.

Другие отмечают, что дизайн местами просто разваливается: Азуса в отдельных кадрах вообще не похожа на себя. И это особенно обидно на фоне красивого опенинга — заставка выглядит так, словно ее рисовала отдельная студия.

«И вот этого мы ждали 7 лет?», — сокрушаются фанаты.

Есть ли светлые моменты? Совсем чуть-чуть

К плюсам все же относят редкие трогательные сцены. Например, когда Иори и Кохэй делают все, чтобы не допустить отъезда подруги, или момент с фразой Китахары:

«Если человек действительно что-то любит в жизни — это прекрасно».

Подобные эпизоды цепляют, напоминая, что дружба и поддержка здесь важнее пляжных розыгрышей. Но таких моментов мало, а концовка, как отмечают многие, получилась «странной и непонятной».

Вердикт

На фоне всего этого зрители все чаще сравнивают второй сезон с первым — и сравнение не в пользу новичка. Анимация стала жестче, гэги потеряли темп, новые герои не раскрыты, а сюжет будто топчется на месте.

Средняя оценка в отзывах — около 6 из 10. Не катастрофа, но и совсем не та легкая комедия, за которую полюбили «Необъятный океан» в 2018-м.

Когда ждать продолжения? Расписание выхода серий

Ну а для тех, кто принципиально ждет официального релиза и не желает марать карму просмотром «слитого», вот расписание выхода оставшихся серий.

Серия

Дата выхода

8

25 августа 2025

9

1 сентября 2025

10

8 сентября 2025

11

15 сентября 2025

12

22 сентября 2025
Так что выбор у фанатов простой: либо терпеть до конца сентября, либо уже сейчас смотреть «сырой» финал и мириться с тем, что второй сезон не дотянул до своей прежней планки. А что выберете вы?

Ранее мы также писали: Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»

Фото: Кадр из сериала «Необъятный океан»
Алексей Плеткин
