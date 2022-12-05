Фериде из фильма «Королек - птичка певчая» скоро 60: взгляд отвести невозможно

Культовый сериал «Королек — птичка певчая» 1986 года в свое время прогремел на весь мир. Айдан Шенер, сыгравшая Фериде, стала мегазвездой и обрела армию поклонников в разных странах.

После оглушительного успеха «Королька» она стала востребованной актрисой у себя на родине. Яркая и талантливая Шенер украшала собой любой фильм, в котором появлялась. Но у такой популярности была и обратная сторона. Брак Айдан Шенер и футболиста Айхана Акбина трещал по швам, ведь артистка уже не могла посвящать так много времени супругу и дочери, как раньше. После девяти лет совместной жизни они подали на развод.

Айдан Шенер завершила кинокарьеру в 2020 году и ушла на заслуженный отдых. Сегодня она живет в своем особняке вместе с многочисленными питомцами. Шенер так и не вышла замуж во второй раз. Но, судя по всему, актриса не переживает на этот счет. Шенер не раз говорила, что больше всего в жизни ценит свою независимость. Стоит признать, что в 59 лет Айдан выглядит роскошно. Секрет ее неувядающей красоты — любовь к себе и здоровый образ жизни.