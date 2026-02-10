Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фэнтези с финалом на 10/10 – та еще редкость, но этот сериал BBC стал исключением: рейтинг вдвое круче, чем у «Игры престолов»

Фэнтези с финалом на 10/10 – та еще редкость, но этот сериал BBC стал исключением: рейтинг вдвое круче, чем у «Игры престолов»

10 февраля 2026 15:42
Фэнтези с финалом на 10/10 – та еще редкость, но этот сериал BBC стал исключением: рейтинг вдвое круче, чем у «Игры престолов»

Всего три сезона, и каждый последующий лучше предыдущего.

Финал «Игры престолов» до сих пор вспоминают как хрестоматийную попытку обнулить десятилетнее культурное наследие. Рейтинг финального сезона на Rotten Tomatoes – позорные 55% от критиков и 30% от зрителей. Удержать планку до самого конца почти невозможно, но «Темные начала» стали исключением из правил.

Адаптация трилогии Филипа Пулмана получила тот самый финал на 10/10, о котором мечтают фанаты фэнтези. Рейтинг проекта (91 от критиков на RT) красноречиво говорит сам за себя.

Создателям хватило смелости не растягивать историю и не сворачивать с трагичного, но совершенного пути, предначертанного книгами.

В отличие от многих коллег по цеху, которых Netflix безжалостно закрывает после первого-второго сезона, «Темные начала» получили роскошь трех полноценных сезонов – ровно по одному на каждый роман.

Фэнтези с финалом на 10/10 – та еще редкость, но этот сериал BBC стал исключением: рейтинг вдвое круче, чем у «Игры престолов»

Это позволило не срезать углы, полностью раскрыть сложный мир, где магия соседствует с философией, а тема души и свободы воли подана без скидок на «семейный» формат.

Успех кроется в уважении к исходному материалу. Создатели не побоялись сохранить горькую поэзию финала Пулмана, где любовь – это не «хэппи-энд», а осознанный, мучительный выбор. Этот риск окупился сторицей.

Сериал доказал, что в эпоху бесконечных сиквелов и вселенных можно – и нужно – ставить точку там, где история этого требует. И зрители, уставшие от разочарований, ответили на такую честность высокими оценками и искренней благодарностью.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Темные начала»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше