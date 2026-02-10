Фэнтези с финалом на 10/10 – та еще редкость, но этот сериал BBC стал исключением: рейтинг вдвое круче, чем у «Игры престолов»

Всего три сезона, и каждый последующий лучше предыдущего.

Финал «Игры престолов» до сих пор вспоминают как хрестоматийную попытку обнулить десятилетнее культурное наследие. Рейтинг финального сезона на Rotten Tomatoes – позорные 55% от критиков и 30% от зрителей. Удержать планку до самого конца почти невозможно, но «Темные начала» стали исключением из правил.

Адаптация трилогии Филипа Пулмана получила тот самый финал на 10/10, о котором мечтают фанаты фэнтези. Рейтинг проекта (91 от критиков на RT) красноречиво говорит сам за себя.

Создателям хватило смелости не растягивать историю и не сворачивать с трагичного, но совершенного пути, предначертанного книгами.

В отличие от многих коллег по цеху, которых Netflix безжалостно закрывает после первого-второго сезона, «Темные начала» получили роскошь трех полноценных сезонов – ровно по одному на каждый роман.

Это позволило не срезать углы, полностью раскрыть сложный мир, где магия соседствует с философией, а тема души и свободы воли подана без скидок на «семейный» формат.

Успех кроется в уважении к исходному материалу. Создатели не побоялись сохранить горькую поэзию финала Пулмана, где любовь – это не «хэппи-энд», а осознанный, мучительный выбор. Этот риск окупился сторицей.

Сериал доказал, что в эпоху бесконечных сиквелов и вселенных можно – и нужно – ставить точку там, где история этого требует. И зрители, уставшие от разочарований, ответили на такую честность высокими оценками и искренней благодарностью.