Феноменальный успех советского кино раскрыт: все решил один факт

Многие российские зрители приходят к неутешительному выводу: раньше кино было лучше. Несмотря на развитие кинематографа, именно советские фильмы хочется пересматривать снова и снова. Картины, которые снимаются сегодня, как правило, годятся на один раз.

Вопрос о феноменальном успехе советских киношедевров можно обсуждать сколько угодно. Одни уверены, что все дело в строгой цензуре, которая попросту не позволяла низкопробным лентам дойти до зрителя. Другие полагают, что советские режиссеры, в отличие от их нынешних коллег, не гнались за прибылью, а работали для души, не допуская в своих творениях халтуры и низкосортного юмора.

Но есть и еще один факт, который решает, пожалуй, все. Как пишет Дзен-канал «Этнобаза », в СССР кино считалось чуть ли не единственным развлечением, которое позволяло людям отвлечься от реальности. Тогда не было ни смартфонов, ни Интернета, ни социальных сетей, а потому публика ждала новых, непременно качественных фильмов, и выход каждого из них становился большим событием.