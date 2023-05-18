Феноменальный голос Витаса оказался фальшивкой: вот как дурачил миллионы

Появление Витаса на отечественной эстраде в нулевых произвело эффект разорвавшейся бомбы. Такого вокала прежде не слышал никто. Многие поверили, что у артиста действительно есть жабры, благодаря которым его голос столь уникален.

Но в конечном итоге звезду все-таки разоблачили. Оказалось, Витас дурачил миллионы и почти никогда не пел вживую. Зато умело пользовался достижениями студийной звукозаписи и доводил свой вокал до совершенства при помощи специальных программ.

«В студии Витас поет так, будто он уникальный певец, но на деле оказывается, что обычный парень с не очень хорошим слухом», — говорится в одном из выпусков YouTube-канала Umanchannel.

Выходит, что феноменальный голос Витаса оказался не более чем фальшивкой.

Фанаты возмущены и считают, что исполнитель претендует на звание главного афериста российского шоу-бизнеса. Впрочем, музыканта, судя по всему, это нисколько не смущает.