Феноменальным успехом Тихонов обязан одному человеку: все дело в приказе «сверху»

В советской индустрии кино было достаточно талантливых и знаменитых актеров. Однако лишь единицам удавалось приблизиться к успеху Вячеслава Тихонова. Но в начале карьеры артиста режиссеры видели в нем лишь привлекательного парня, который не годится на главные роли.

Все изменилось, когда на спектакль с участием будущей звезды пришел молодой постановщик Станислав Ростоцкий. Кинематографиста тронуло мастерство актера, и он захотел сделать его советским Жераром Филипом. В те времена на экране действительно не хватало таких красавчиков, как Тихонов. Поэтому чиновники старались намеренно не мешать развитию его карьеры.

А дружба с режиссером помогла артисту получить роль тракториста в мелодраме «Дело было в Пенькове». После этой картины на голову статного брюнета обрушилась слава. Вячеславу Васильевичу чаще доставались главные роли, и с ними он блестяще справлялся.