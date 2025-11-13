Меню
«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

13 ноября 2025 18:36
«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

Оно используется не случайно – это отсылка на одно произведение. 

Мультсериал «Смешарики» хорошо знаком зрителям совершенно разных возрастов. И 13 ноября отмечает день рождения один из главных голосов проекта — актер Михаил Черняк.

Удивительно, но он озвучил сразу трёх ключевых персонажей: добродушного медведя Копатыча, гениального пингвина Пина и, конечно, интеллигентного Лосяша.

Именно на Лосяше стоит остановиться подробнее. Вы наверняка помните его коронную реплику, которую он произносил с особым, только ему свойственным шармом:

«Феноменально!».

Но мало кто знает, откуда она взялась. Оказывается, это не просто забавное словечко, а литературная отсылка. Фраза является прямой цитатой из повести знаменитых братьев Стругацких «Малыш».

«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

По сюжету после угрозы глобальной катастрофы на планете Панта, земляне организуют операцию по спасению её жителей, переселив их на другую планету.

В составе этой группы есть Стась Попов, от лица которого и ведётся повествование. Во время высадки команда обнаруживает разбившийся звездолёт и выясняет, что единственный выживший после крушения ребёнок, которого называют Малыш, был воспитан местными аборигенами.

Главный конфликт разворачивается вокруг того, как поступить с Малышом: использовать его как инструмент для контакта с цивилизацией планеты или оставить в покое, не вмешиваясь в его судьбу.

«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

Малыш, с его инопланетным восприятием мира, многому удивляется и часто использует определенные слова, среди которых то самое «феноменально».

«Есть у него любимые слова – "изображение", "феноменально", "по бим-бом-брамселям"…», – говорит о герое Стась Попов

Вот откуда в наш обиход пришло это восклицание. Создатели «Смешариков» через Лосяша, самого интеллектуального и начитанного персонажа, подарили зрителям небольшую, но очень тёплую отсылку к классике научной фантастики.

Теперь вы знаете, что, произнося «Феноменально!», Лосяш не просто удивляется, а цитирует Стругацких.

Ранее мы писали: На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
