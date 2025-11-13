«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

Оно используется не случайно – это отсылка на одно произведение.

Мультсериал «Смешарики» хорошо знаком зрителям совершенно разных возрастов. И 13 ноября отмечает день рождения один из главных голосов проекта — актер Михаил Черняк.

Удивительно, но он озвучил сразу трёх ключевых персонажей: добродушного медведя Копатыча, гениального пингвина Пина и, конечно, интеллигентного Лосяша.

Именно на Лосяше стоит остановиться подробнее. Вы наверняка помните его коронную реплику, которую он произносил с особым, только ему свойственным шармом:

«Феноменально!».

Но мало кто знает, откуда она взялась. Оказывается, это не просто забавное словечко, а литературная отсылка. Фраза является прямой цитатой из повести знаменитых братьев Стругацких «Малыш».

По сюжету после угрозы глобальной катастрофы на планете Панта, земляне организуют операцию по спасению её жителей, переселив их на другую планету.

В составе этой группы есть Стась Попов, от лица которого и ведётся повествование. Во время высадки команда обнаруживает разбившийся звездолёт и выясняет, что единственный выживший после крушения ребёнок, которого называют Малыш, был воспитан местными аборигенами.

Главный конфликт разворачивается вокруг того, как поступить с Малышом: использовать его как инструмент для контакта с цивилизацией планеты или оставить в покое, не вмешиваясь в его судьбу.

Малыш, с его инопланетным восприятием мира, многому удивляется и часто использует определенные слова, среди которых то самое «феноменально».

«Есть у него любимые слова – "изображение", "феноменально", "по бим-бом-брамселям"…», – говорит о герое Стась Попов

Вот откуда в наш обиход пришло это восклицание. Создатели «Смешариков» через Лосяша, самого интеллектуального и начитанного персонажа, подарили зрителям небольшую, но очень тёплую отсылку к классике научной фантастики.

Теперь вы знаете, что, произнося «Феноменально!», Лосяш не просто удивляется, а цитирует Стругацких.

