Фэн-шуй не актуален: вот как нужно обставить жилище Водолею, Весам и Близнецам

Обстановке жилища мы уделяем особое внимание, вкладываем в нее частичку своей души. Еще бы, ведь нам хочется проводить свое свободное, а в некоторых случаях и рабочее время в комфортном и радующем глаз пространстве. Правда, не все знают, как сделать так, чтобы интерьер дома не просто приносил приятные эмоции, но и способствовал благополучию во всех сферах жизни. Фэншуй тут не при чем - куда более эффективно будет обустроить свое жилье в соответствии со знаком зодиака. Астрологи выяснили, каких правил в оформлении квартиры стоит придерживаться представителям воздушной стихии.

Цвета и отделочные материалы

Лучше всего представители воздушного знака будут чувствовать себя в пространстве, оформленном в соответствующих их стихии тонах. Светло-серый, белый, голубой - все эти и другие пастельные оттенки особенно уместны в домашнем интерьере, глаза и душа Близнецов, Весов и Водолея будут отдыхать и радоваться.

Что касается отделочных материалов, то глянцевые поверхности и стекло считаются настоящим мастхэвом для воздушных знаков.

При выборе ткани для штор, занавесок, покрывал стоит обратить внимание на сатин и шелк, а также на материалы с добавлением люрекса.

Мебель

Массивную и тяжелую мебель лучше оставить для других знаков. Уроженцам воздушной стихии нужно как можно свободного пространства, поэтому для них подойдут легкие и компактные предметы из натуральных материалов.

А если они еще будут трансформироваться и сочетать в себе сразу несколько функций, эти знаки будут в восторге.

Поскольку Близнецы, Весы и Водолеи тесно связаны с воздухом и свободным пространством, им необходимо иметь в своем доме подвесные предметы мебели - например, кресло или гамак. Именно там воздушным знакам будет приятнее всего медитировать и предаваться мечтам.

Аксессуары и освещение

Для украшения дома представителям этих знаков подойдет все, что висит в воздухе, движется при дуновении ветра и издает мелодичные звуки. Подвески, колокольчики, шторы из бус - все эти детали интерьера как нельзя лучше гармонируют с внутренним миром Водолея, Весов и Близнецов.

Свет играет огромную роль в жизни воздушных знаков, в плохо освещенных помещениях они чувствуют себя намного хуже, чем обычно.

В жилище должно быть много ламп, светильников, торшеров, причем свет в них может быть разным - теплым, холодным, а может быть, даже цветным, но не ярким, а нежно-голубым, например.