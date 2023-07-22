Федункив в свадебном платье довела народ до гомерического хохота: невозможно удержаться

Два года назад Марина Федункив шокировала поклонников, когда вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Артистка старалась не раскрывать подробности своей личной жизни, а недавно вновь предстала перед публикой в свадебном платье.

В коротком видео, которое появилось на странице звезды экрана, она позирует в подвенечном образе. Звезда «Реальных пацанов» признается, что вновь собралась в ЗАГС, но вместо подробностей, интересующих поклонников, решила отшутиться.

«Напишите в комментариях, у кого эта же побочка после коронавируса и что вы с этим делаете», — заявляет артистка в ролике.

Запись знаменитости рассмешила ее поклонников. Они отметили, что артистка не потеряла своего фирменного чувства юмора и пожелали ей счастья.