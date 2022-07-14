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Попала под дурное влияние: близкие Федосеевой-Шукшиной бьют тревогу

14 июля 2022 18:29
Попала под дурное влияние: близкие Федосеевой-Шукшиной бьют тревогу

Артистке необходимо сменить круг общения.

Лидия Федосеева-Шукшина находится под пагубным влиянием своей дочери Ольги. В этом уверена телеведущая Татьяна Судец.

По словам журналистки, которая дружила с актрисой долгие годы, не так давно Федосеева-Шукшина порвала связь со своей лучшей подругой Татьяной Парамоновой. Пошла на такой шаг знаменитость как раз из-за давления наследницы: та была уверена, что Парамонова ворует вещи из их дома. Судец уверена, что тот конфликт поставил точку в их отношениях навсегда.

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При этом телеведущая не скрывает, что из-за Ольги с артисткой в ближайшее время перестанет дружить не только она, поэтому в итоге артистка может остаться в полном одиночестве. Дело в том, что дочь знаменитости весьма негативно воздействует на нее, из-за чего та отталкивает всех своих близких.

«Оля дурно на нее влияет!» — рассказывает журналистка порталу Prozvezd.info.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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