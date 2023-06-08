Федорова победила дважды? Вы точно не знали этого факта о конкурсе «Мисс Вселенная»

Оксана Федорова по праву стала обладательницей титула «Мисс Вселенная» в 2002 году. Но мало кто знает, что на самом деле модель ухитрилась победить в конкурсе аж дважды, завоевав заветную ленточку еще и в году 2005-м.

Дело обстояло вот как. В 2005 году титул «Мисс Вселенная» получила россиянка Наталья Глебова. Но несчастную участницу кроме как копией Федоровой не величали ни во время конкурса, ни после его окончания. Не помог и тот факт, что Глебова представляла не Россию. Модель приехала как участница от Торонто, и ей удалось победить. Но какой ценой?

Глебову еще несколько лет после победы путали с Федоровой. Вот как сильно участница из 2002 года запомнилась фанатам и членам жюри. Так что без ложной скромности можно сказать, что российская телеведущая стала носительницей самого важного титула среди конкурсов красоты не один раз, а два. Пусть и через «двойника».