Федора Шаляпина с позором изгнали из профессии: не поверите, кто стал виновником

Несмотря на то что у Федора Шаляпина были выдающиеся вокальные данные, на заре своей карьеры ему пришлось столкнуться с унизительной неудачей. Во время прослушивания в хор казанского театра голос певца был в процессе мутации из-за возрастных изменений. И как юноша не старался, у него не получалось спеть в полную силу.

Но этот провал был омрачен еще и тем, что прямо на глазах исполнителя в коллектив приняли нескладного парня с «окающим» говором. Федор Иванович был опозорен и на какое-то время лишился возможности выступать. И это фиаско, и своего конкурента он запомнил надолго.

А спустя время случилось так, что он подружился со своим соперником. Знаменитый оперный певец поделился историей своего позора с Максимом Горьким. И тогда писатель признался, что это он был тем нескладным пареньком. Также драматург успокоил своего товарища, рассказав о том, что его все же выгнали из хора.