Федька Бык из «Зеленого фургона» подался в уборщики: как такое могло случиться

Впервые Виктор Ильичев засветился на больших экранах, когда еще был студентом. Его дела в кино шли как по маслу — режиссеры не обделяли артиста вниманием, а проекты с его участием выходили один за другими.

Зрители любили Ильичева: особенную популярность ему принесла роль Федьки Быка в фильме «Зеленый фургон». Поклонники были готовы и дальше наблюдать за творчеством талантливого актера, как вдруг он пропал с радаров. Причина для этого оказалась веской.

Ильичев, как и многие его коллеги, тяжело переживал кризис 90-х. Достойной работы тогда попросту не было. Устав сидеть без дела, артист отправился в США вместе с женой Светланой Осиевой.

За рубежом супруга артиста стала педагогом в одной из балетных школ, а ему самому пришлось податься в уборщики. К слову, незадолго до своей смерти осенью 2010 года Виктор Григорьевич снялся в трех американских картинах, снятых выходцами из России, но успеха они не имели.