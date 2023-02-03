Фаворит Черного Кролика: этому знаку Зодиака повезет во всех сферах жизни

2023 год пройдёт под покровительством Черного Водяного Кролика - зверька, который, согласно китайскому зодиаку, обладает дружелюбным и миролюбивым характером, стремится помогать окружающим, щедро осыпает удачей своих любимцев. Вот только кому на протяжении последующих двенадцати месяцев повезет больше всего? Кто из соседей Кролика по восточному гороскопу может рассчитывать на его благосклонность и заботу? Астрологи рассказали, какой знак будет собирать все сливки.

Собака

По словам специалистов, больше всего везения и удачи хозяин года подарит рожденным под знаком Собаки. Кролику по нраву доброжелательный и весёлый нрав уроженцев этого знака по китайскому гороскопу. Поэтому на протяжении последующих двенадцати месяцев он щедро осыпет их деньгами, любовью и карьерными успехами. Итак, что же ждёт их в 2023-м?

Больше всего представителям знака Собаки повезет в сфере бизнеса. Звезды говорят о том, что любимчиков хозяина года будет ждать долгожданное повышение, а вместе с ним и увеличение зарплаты.

Тому, кто строит свое собственное дело, тоже улыбнётся удача - покровительство Черного Водяного Кролика гарантирует приток клиентов, появление новых надёжных партнёров и налаживание крепких связей.

В нерабочее время не лишним будет заняться саморазвитием. Астрологи говорят о том, что любые инвестиции времени и средств в свое хобби в будущем с лихвой себя окупят. Вполне возможно, что через несколько месяцев у Собаки появится возможность монетизировать свое любимое дело и превратить его в дополнительный источник дохода.

Особенно в этом плане год будет плодотворным для творческих представителей знака.

Художники, писатели, музыканты - все деятели искусства, появившиеся на свет под знаком Собаки, смогут реализовать свои давние задумки и получить от этого не только моральное удовлетворение, но еще и денежную выгоду. Не стоит бояться продвигать свое творчество - оно обязательно получит отклик.

В личной жизни у Собаки тоже все будет складываться наилучшим образом.

Одинокие представители знака в середине года познакомятся с человеком, который станет для них по-настоящему дорогим. Семейные отношения укрепятся ещё больше, есть вероятность того, что решится жилищный вопрос или в семействе появится долгожданное прибавление.