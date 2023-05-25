Фатюшин 15 лет изнывал от любви к замужней женщине: даже не подозреваете, о ком речь

Александр Фатюшин испытал на себе все прелести несчастной любви. Актеру не повезло проникнуться чувствами к коллеге по цеху, которая была замужней дамой.

Другой сразу бы отказался от соперничества с законным мужем, но не Фатюшин. Целых 15 лет он добивался Ирины Калиновской. Артист мог бы преподавать на курсах пикапа — так красиво он ухаживал за любимой.

Чего только стоит фокус с перемещением во времени и пространстве: когда артистка отправлялась в другой город на поезде, Фатюшин провожал ее, а после мчался в аэропорт, чтобы долететь на самолете и встретить Ирину на вокзале, да еще и с цветами.

Но одних романтических поступков было мало, чтобы Калиновская ушла от мужа. Актриса так и не решилась на этот шаг из-за того, что Александр Константинович питал слабость не только к ней, но и к алкоголю. Обиды и ссоры неминуемо приводили к тому, что артист глушил боль с помощью бутылки, с чем звезда смириться не смогла.