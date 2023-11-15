Фатальная ошибка родом из СССР: каждая хозяйка делает это на кухне, хотя категорически нельзя

Большинство людей учится готовить, слушая секреты мам и бабушек. Кажется, старшее поколение прекрасно знает, как порадовать домашних различными вкусностями и как эффективно вести быт. Однако многие популярные лайфхаки родом из СССР оказались не такими полезными, как думали миллионы.

Во время приготовления десертов принято гасить соду уксусом. Так делают миллионы хозяек. Якобы для выпечки ингредиенты по отдельности не годятся. Пышность оладьям, печенью и кексам придает углекислый газ, который получают благодаря гашению. Чаще всего в ложку соды сверху наливают уксус и после растворения добавляют полученную смесь в тесто.

Однако опытные повара не советуют так делать. Уксус сказывается на нашем здоровье не лучшим образом, так что стоит отказаться от ингредиента в пользу обычного магазинного разрыхлителя. Это намного проще и полезнее.