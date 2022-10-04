Фатальная ошибка: чего никогда нельзя говорить Рыбам, Близнецам и Овнам

“Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”, - писал известный русский поэт. Действительно, одна лишь фраза способна изменить нашу судьбу или судьбу другого человека, а также разрушить многолетние отношения. У каждого человека есть свой список слов-триггеров, но в общем и целом предсказать, какие высказывания будут встречены в штыки, поможет астрология. Специалисты в сфере эзотерики назвали фразы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить трем знакам зодиака.

Овен

“Перезвони мне позже”, - именно эти слова способны вывести Овна из себя. А если повторять их почаще, они сработают как заклинание и представитель огненного знака навсегда исчезнет из вашей жизни. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, крайне болезненно воспринимают ситуации, когда близкие люди не находят на них хотя бы минуту времени. Чувствовать себя ненужными или нежеланными собеседниками для Овнов смерти подобно. Кроме того, этот знак крайне нетерпелив.

Ему важно поделиться какой-то информацией как можно скорее, если этого не произойдет, он, кажется, лопнет от переполняющих его эмоций.

Близнецы

Фразы в духе “Помолчи” или “Хватит устраивать мне допрос” действуют на Близнецов точно так же, как красная тряпка - на быка. Представители воздушного знака жить не могут без общения, им важно делиться с окружающими своими мыслями и мнение на волнующие их темы. Просьбу помолчать Близнецы воспринимают как личное оскорбление - они слышат в ней подтекст “ты мне неинтересен”. Также уроженцы знака обожают задавать вопросы и лучше узнать людей, с которыми общаются.

Если собеседник не идет на контакт или вовсе запрещает расспрашивать, Близнецы расстраиваются и не понимают, что сделали не так.

Рыбы

“Снова в облаках витаешь” - неважно, будет ли это вопрос или констатация факта, для Рыб эта фраза прозвучит хуже любого оскорбления. Представители водного знака очень ценят тот мир, который существует в их грезах. Это их убежище, пристанище, в которое они могут сбежать, когда в реальности происходит что-то неприятное. Поэтому Рыбы невероятно болезненно воспринимают любые нападки на свое незримое для чужих глаз сокровище. Чужая грубость сильно их ранит.