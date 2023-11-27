«Фарс»: фотографии с секретной свадьбы Петрова за 10 млн рублей возмутили людей

Александр Петров в этом году привлек к себе внимание не новыми ролями, а необычными переменами в личной жизни. В начале осени он сделал предложение своей возлюбленной Виктории, и в прошедшие выходные состоялась торжественная церемония.

Как пишут СМИ, Петров пригласил на свою свадьбу более 200 человек и снял ради торжества один из московских ресторанов. Для гостей артист устроил немало сюрпризов. Например, супруги шли к алтарю через завесы дыма, а сверху на них сыпались лепестки роз. Во время произнесения клятв Петров полностью расстегнул рубашку, так как не мог справиться с нахлынувшими эмоциями.

Всю церемонию снимало множество фотографов. А среди гостей можно было увидеть Филиппа Киркорова, Алексея Щербакова, Сергея Бурунова и других знаменитостей.

Поклонники же не остались в восторге от торжества знаменитого артиста. Многих смутили звезды, приглашенные на праздник, а также десятки фотографов. По мнению большинства, Петров устроил такую пышную вечеринку за миллионы рублей лишь для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, ведь со своей женой он знаком несколько месяцев.