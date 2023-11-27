«Фарс»: фотографии с секретной свадьбы Петрова за 10 млн рублей возмутили людей
Фанаты совсем не оценили пышное торжество.
Александр Петров в этом году привлек к себе внимание не новыми ролями, а необычными переменами в личной жизни. В начале осени он сделал предложение своей возлюбленной Виктории, и в прошедшие выходные состоялась торжественная церемония.
Как пишут СМИ, Петров пригласил на свою свадьбу более 200 человек и снял ради торжества один из московских ресторанов. Для гостей артист устроил немало сюрпризов. Например, супруги шли к алтарю через завесы дыма, а сверху на них сыпались лепестки роз. Во время произнесения клятв Петров полностью расстегнул рубашку, так как не мог справиться с нахлынувшими эмоциями.
Всю церемонию снимало множество фотографов. А среди гостей можно было увидеть Филиппа Киркорова, Алексея Щербакова, Сергея Бурунова и других знаменитостей.
Поклонники же не остались в восторге от торжества знаменитого артиста. Многих смутили звезды, приглашенные на праздник, а также десятки фотографов. По мнению большинства, Петров устроил такую пышную вечеринку за миллионы рублей лишь для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, ведь со своей женой он знаком несколько месяцев.
«Фарс», «Настоящий спектакль», «Не верю в их чувства», — пишут пользователи Сети.