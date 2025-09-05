Меню
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее

Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее

5 сентября 2025 13:17
Все признаки влюбленности на лицо.

История Нюши и Бараша — это, без преувеличения, главная любовная драма мультивселенной «Смешариков». Они давно знают друг друга, уже почти осознали, что не могут жить друг без друга… Но почему они до сих пор не пара?

Их отношения строятся на постоянных намеках. В серии, где Бараш ушел в горы за вдохновением, именно Нюша взяла на себя все дела: и дрова, и воду, и готовку. Все ради того, чтобы Бараш мог писать стихи. Да, иногда они ссорятся, но каждый раз признают ошибки и снова тянутся друг к другу.

Любой зритель легко угадает: Бараш влюблен, он готов признаться Нюше в чувствах, но каждый раз что-то мешает. То смущение, то обстоятельства.

Идеальная пара

Когда Бараш отправился в долгое путешествие и даже не писал писем, Нюша тосковала так сильно, что буквально «заедала» свое одиночество — и набрала вес. Но когда он вернулся, его радость от встречи показала: неважно, как она выглядит, важна она сама. Этот момент тронул фанатов сильнее многих слов.

Есть и более легкие сцены. В серии с магнитом Нюша сама пытается привлечь внимание Бараша, чтобы провести время вместе: поиграть, покататься на каруселях. И взрослый, и ребенок понимает, что за этим стоит больше, чем просто дружба.

Почему же они не вместе до сих пор

Создатели шоу признаются: все это сделано намеренно. И даже в будущем нет планов объявить их официальной парой.

Другими словами, как только Бараш и Нюша сделают шаг навстречу друг другу, история закончится. А в «Смешариках» этой веткой хотят показать первую влюбленность — неуверенность в себе, смущение, страх не понравиться и быть отвергнутым. Все здесь должно оставаться прозрачным и без окончательных точек.

Они только вышли из детского возраста, неопытны, не всегда себя правильно ведут. Поэтому вся линия всегда на полутонах, полунамеках, — говорит создатель мультфильма Денис Чернов.

Фанаты могут бесконечно ждать свадьбу Нюши и Бараша, но у авторов есть четкая позиция. Их история — это метафора и важный урок. Поэтому «вечное ожидание» и есть главная фишка этой пары.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Валерия Белашкова
2 комментария
