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Фантазия в ЗАГСе разыгралась: за что эти дети точно возненавидят своих родителей

16 ноября 2022 16:45
Фантазия в ЗАГСе разыгралась: за что эти дети точно возненавидят своих родителей

Всего один поступок может испортить жизнь малышу.

Иногда в том, что любой родитель желает своему ребенку только добра, появляются сомнения. Многие совершают большую ошибку в первые дни жизни своего ребенка, и касается она самого главного.

Выбирая имя для своего чада, родители порой думают не о его будущем, а о собственных интересах или предпочтениях. Порой фантазия отцов и матерей разыгрывается с такой силой, что сотрудники ЗАГСа не знают, плакать им или смеяться. Например, жители Москвы называют своих сыновей Марс, Милан, Маврикий, Ладомир, Енисей, Персей и даже Тор.

Девочкам повезло не меньше. Как пишет портал «Мослента», многим малышкам дали такие необычные имена, как Луна (тут можно вспомнить пример из шоу-бизнеса: именно так окрестила свою дочь родная сестра Жанны Фриске — Наталья), Дарья Микаэла, Малина, Весна и Астра. Участи родителей этих детей не позавидуешь: вероятнее всего, в будущем они столкнутся с ненавистью и обидами своих наследников.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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