Фантазия россиян бьет ключом: сотрудники ЗАГСа хватаются за голову от моды на имена
Не знают, то ли смеяться, то ли плакать.
Мода на эксклюзивные имена для новорожденных актуальна во все времена. Сегодня россияне отдают предпочтение старорусским вариантам. И чем хитроумнее имя, тем лучше.
Эту тенденцию давно наблюдают сотрудники московских ЗАГСов. Они рассказали, какие имена в их практике были самыми необычными. Им доводилось регистрировать мальчиков, названных Дмитрий-Аметист, Иван-Коловрат, Еремей Покровитель, Ярослав-Лютобор, Илья Богодар. Многие родители девочек тоже отличились изобретательностью и нестандартным подходом к именам: Заря-Зарница, Ангел Мария, София-Солнышко, Алена-Цветочек, Феофания, Береза. В Подмосковье не отстают от столичной моды. Здесь новорожденных мальчиков называют Ион, Ермак, Юлий, Аникей. Девочкам достаются имена Купава, Забава, Устина, Авдотья.
Но и это далеко не самое интересное. Ошарашенным сотрудникам ЗАГСа приходилось регистрировать ребят по имени Салат Латук, Эрос, Лексус, Мессия, Харизма и Авиадиспетчер. Кто знает, как далеко сможет зайти неуемная фантазия родителей.