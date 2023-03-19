Фантазия родителей безгранична: удивитесь, узнав, как зовут Марину Влади на самом деле

В Советском Союзе было не так много иностранных артистов, которых зрители любили и восхваляли. Но для французской красавицы Марины Влади было сделано исключения.

Актриса с русскими корнями была приглашена в страну для работы над фильмом «Сюжет для небольшого рассказа» в котором она сыграла возлюбленную Чехова. Голубоглазая блондинка с небными чертами лица пользовалась популярность не только в СССР, но также в Италии и Франции. Однако для советских граждан она была не просто артисткой, но и последней женой Владимира Высоцкого. Знаменитый бард был очарован девушкой и долго ухаживал за ней, чтобы добиться ее руки и сердца.

Жизнь красавицы можно назвать увлекательной и весьма интересной. Однако ее уникальность была заметна ещё в детстве. Дело в том, что родители талантливой актрисы дали ей сложное для запоминания имя, которое позже трансформировалось в псевдоним. А при рождении девочку нарекли Екатериной Мариной Владимировной де Поляковой-Байдаровой.