«Фантазии мои были страшные»: за что Гузеева покаялась перед детьми

Лариса Гузеева становилась матерью дважды: в 1992 году на свет появился ее сын Георгий, а в 2000-м — дочь Ольга. Телеведущая никогда не скрывала любовь к детям, но, как оказалось, она совсем не гордится своими методами воспитания.

По словам самой артистки, неоднократно она позволяла себе кричать и срываться на наследниках. Она поддавалась эмоциям, что приводило к серьезным ссорам и конфликтам в семье, хотя до физических наказаний не доходило. При этом знаменитость не скрывает, что после она очень стыдилась того, что поддалась эмоциям и позволила себе повысить голос.

«Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но... до дела не доходило», — откровенно заявила артистка в своих социальных сетях.

Пользователи Сети с пониманием отнеслись к заявлению артистки. Они отметили, что такое поведение вполне естественно для родителей, поэтому Гузеевой не нужно настолько сильно корить себя.