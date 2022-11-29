Фантазерам на зависть: вы не поверите, услышав это советское имя

Советская эпоха ознаменовала новый тренд на детские имена, образованные из разных слов. Так, девочек стали называть Даздрапермой и Кукуцаполь, а мальчиков нарекали Ревволем, Кравасилом и Военмором. Некоторые родители не жонглировали с лозунгами и названиями праздников, а давали новорожденным самые простые, но из-за этого и невероятные имена. Так в моду вошел Товарищ.

Изначально это слово обозначало обращение, распространенное в антимонархических кругах. Позднее «товарищ» использовали в отношении друга или приятеля. А в 1920-х годах слово трансформировалось в имя, которым нарекали новорожденных. Чаще всего мальчиков Товарищей можно было встретить на территории Алтайского края. В Бурятии добавлялось еще окончание «тай».

Сменить свое имя было практически невозможно, особенно в 50-е годы, когда процветало движение стиляг. За такое могли серьезно наказать. В фильме «Стиляги» Тодоровского главного героя Мэлс распинают на партсобрании за антиобщественный образ жизни и смену имени: он дерзнул убрать букву «с», которая означала «Сталин».

Неуемная фантазия советских родителей повергает в шок и сейчас. Но самое главное, что воля старших давать детям самые извращенные имена считалась законной.