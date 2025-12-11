Меню
11 декабря 2025 08:27
Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Работа Кэмерона наверняка ворвется в топ, а пока — смотрим конкурентов.

2025-й был щедр на фантастику, хотя бывало и лучше. В любом случае уже можно подводить итоги по результатам IMDb: кто же оказался в числе лучших? Из десятков релизов в лидеры вырвались несколько картин, которые зрители приняли особенно тепло.

Мы собрали топ-5 — без мультфильмов, без недоступных в России релизов и только с теми фильмами, у которых уже достаточно голосов, чтобы рейтинг что-то значил.

5 место — «Злая: Навсегда» (IMDb: 7,0)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

История о двух подругах-ведьмах, которых жизнь разлучает из-за разных взглядов на жизнь, и назад дороги уже нет. Одна — в бегах, с ярлыком врага и призраком восстания за спиной. Другая — официальный символ режима, любимый прессой и толпами.

Их мир живет под колпаком волшебной диктатуры, и все держится на тонком балансе, который нарушает странная гостья из другого мира. Фильм аккуратно прячет драму под сказкой: здесь больше про выбор, чем про магию, и больше про цену, чем про чудеса. Хотя выглядит все, конечно, очень красочно и ярко.

4 место — «Громовержцы» (IMDb: 7,1)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Проект, который Marvel решила подать как антикоманду супергероев, но получилось скорее кино о людях, которым давно нечего терять. Шпионы, наемники, солдаты — все с темными пятнами в биографии, все прекрасно понимают, что их собрали не из-за уникальных талантов. Их миссия больше похожа на ловушку, чем на шанс на искупление.

Самое интересное здесь — не экшен, а атмосфера недоверия внутри группы, где каждый понимает: чья-то смерть точно запланирована. Вопрос только — чья.

3 место — «Вечность» (IMDb: 7,3)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Фильм, который кажется камерным, но держит в напряжении покруче многих блокбастеров. Героиня попадает в загробный мир с уверенным ожиданием спокойствия, но вместо отдыха получает эмоциональную задачу на миллион: выбрать одного из двух мужчин, с которыми когда-то прожила две совершенно разные жизни.

Загробный мир превращается в комнату для раздумий, где нет времени, но есть последствия. Это фантастика только по оболочке: внутри — разговор о том, что мы вообще называем любовью.

2 место — «Франкенштейн» (IMDb: 7,5)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Свежая экранизация классики оказалась неожиданно зрительской. Ученый, которого много лет мучила вина, отправляется на север, чтобы найти свое старое творение. А существо, вопреки мифам, продолжает жить — прячась среди льдов и пытаясь понять, зачем вообще существует.

Фильм строится на встрече двух одиночеств: того, кто создал, и того, кого создали. Когда эти двое наконец сталкиваются, становится ясно, что монстр в этой истории — может быть не один.

1 место — «Как приручить дракона» (IMDb: 7,8)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Новая версия известной истории получила самый высокий рейтинг года — и не зря. Это уже не мультфильм, а полноценный игровой фильм, где конфликт между людьми и драконами ощущается куда суровее.

Юный воин Иккинг по идее должен убить пойманного монстра, но впервые в жизни видит в нем не врага, а живое существо. Эта дружба, которую им приходится скрывать, становится дороже любой войны.

Целое поколение выросло на мультфильме, его давно признали классикой — так что «живая» версия просто повторила успех. Конечно она стала хитом, никто и не сомневался

Фантастика в 2025-м получилась очень разной, и по рейтингам видно, что зрителю снова хочется не просто спецэффектов, а историй, за которыми интересно следить. И этот список еще не закрыт: к концу декабря выйдет новый «Аватар», и он почти наверняка ворвется в топ — просто его пока рано ставить в один ряд с остальными премьерами.

Фото: Кадры из фильмов «Злая: Навсегда», «Громовержцы», «Вечность», «Франкенштейн», «Как приручить дракона» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
